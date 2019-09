Открытие Северного форума в Якутской ГСХА

24 сентября в зале заседаний Ученого Совета Якутской ГСХА прошло открытие круглого стола на тему «Планирование и управление проектами международного сотрудничества в сельском хозяйстве», приуроченного к Северному форуму по устойчивому развитию. В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы взаимодействия образовательных и научных организаций в процессе планирования и управления проектами международного сотрудничества в сельском хозяйстве.

Организаторами мероприятия выступили Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра североведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Ассоциация «Hokkaido Intellect Tank» (Япония). Почетными гостями мероприятия стали представители Университета Хоккайдо.

Модераторы: первый проректор Якутской ГСХА Станислав Федоров, член Правления Университета Арктики, заведующий кафедрой североведения СВФУ им. М.К. Аммосова Михаил Присяжный, представитель Ассоциации «Hokkaido Intellect Tank» Харука Комияма.

Круглый стол открыли доклады организаторов по деятельности вышеперечисленных учреждений. О стратегии развития Якутской ГСХА до 2025 года рассказал проректор по научной работе и инновациям, д.вет.н. Алексей Белогуров. По программе мероприятия прозвучали следующие доклады научных сотрудников Академии об актуальных проблемах и особенностях природно-климатических условий северного региона:

— «Концепция развития племенного животноводства в РС(Я)» (Белогуров А.Н.);

— «Селекция новых сортов картофеля в условиях Якутии» (Платонова А.З.);

— «Адаптационные качества КРС калмыцкой породы в условиях РС(Я)» (Мартынов А.А.);

— «Организация лесного питомника для восстановления лесов в условиях РС(Я)» (Слепцова М.В.);

— «Разработка и внедрение технологии сублимированных продуктов из оленины с длительным сроком хранения» (Васильев С.С.);

— «Создание центра по охране и воспроизводству популяции для аквакультурных целей осетра реки Лена» (Ершова М.М.);

— «Моделирование инфекционных и инвазионных процессов в современных климатических и эколого-токсикологических условиях» (Нюкканов А.Н.);

— «Philosophical anthropology of the northerners in the era of sociocultural challenges» (Пудов А.Г.);

— «Комплексная переработка отходов угольной промышленности» (Юсупов Ш.Т.);

— «Механико-технологические основы производства кормового белково-витаминного концентрата в условиях севера» (Кокиева Г.Е.).

По озвученным темам и другим вопросам, волнующим республику, будет рассматриваться сотрудничество в регионах с особыми природно-климатическими условиями, в том числе и международное сотрудничество с японскими научными кругами, в частности, с Ассоциацией «Hokkaido Intellect Tank».