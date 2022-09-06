Открытие исторического квартала и жизнь общественных пространств: как прошел День Бердигестяха

3 сентября жители Горного улуса с широким размахом отметили День Бердигестяха. Марафон здоровья, мастер-классы, фестиваль еды, выставки, семинары и концерт с участием якутских звезд и российской певицы Света: праздник прошёл на всех общественных пространствах села.

Главным событием стало открытие нового общественного пространства – исторического квартала «Старый Бердигестях». Объект реализован на федеральные средства по программе «Формирование современной городской среды» 2021 года.

Раньше на этом месте были старые дома, жильцы которых переехали в новые по программе переселения. Сейчас же на территории появились зона фуд-корта и просторная площадь со стендом с историческими фотографиями.

По словам автора, архитектора проектного бюро «База 14» Леонтия Туласынова, исторический квартал является частью основных и уже существующих общественных пространств села – сквера «Эйэ» и набережной реки Матта. Если «Эйэ» — это в основном зона активного отдыха, а набережная — место созидания, то исторический квартал послужит местом событийной жизни Бердигестяха.

Скамейки, урны и другие малые архитектурные формы выполнены согласно дизайн-коду села. Бердигестях является первым в России селом, для которого был разработан уникальный дизайн-код. Символикой Бердигестяха является сосна.

Также в рамках Дня Бердигестяха мы поговорили о жизни общественных пространств. Бизнес-сессия прошла в уютном кафе сквера «Эйэ».

По словам главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой, мало запроектировать и построить объекты, важно муниципалитетам и администрациям городов и сел понимать, что после их ввода необходимо заниматься выстраиванием так называемой социокультурной программы – это проведение мероприятий, обеспечение постоянного потока людей на общественных территориях за счет качественной и содержательной организации их досуга. Причем не только мероприятий крупного масштаба как, например, День Бердигестяха, но и интересных ежедневных событий.

«Власти Горного улуса и села Бердигестях работают системно. Мы благодарим их за то, что они реализовывают методологию социокультурного программирования, за то, что консультируются с нами и всегда очень предметно и содержательно отрабатывают вопросы содержания и эксплуатации своих пространств.

Цель бизнес-сессии — вовлечь и расширить круг участия малого и среднего бизнеса в развитии населенных пунктов. Живое обсуждение коснулось вопросов того, каким образом должна быть налажена работа бизнеса, администрации и жителей в части обеспечения цепочки успеха жизни общественных пространств – содержание и эксплуатация, социокультурное программирование, коммерческая деятельность. Эти три составляющих зависят от того, как администрация выстроит диалог с предпринимателями, организует качественную и содержательную программу жизни этой территории и таким образом обеспечит постоянный поток людей в зависимости от времени года.

Только так предприниматель гарантированно получает понимание, как он может планировать развитие своего бизнеса. Как только на территорию заходит бизнес, то, соответственно, появляется доход. Цепочка замыкается тем, что доход можно направлять не только на содержание и эксплуатацию, но и на дальнейшее развитие этих территорий.

Праздник «День Бердигестяха» показал, что администрация активно использует этот инструмент, радуя не только жителей села, но и гостей», — отметила главный архитектор республики.

Напоминаем, 1 октября 2022 года в Якутске состоится главное республиканское событие в области архитектуры и дизайна — первая церемония вручения архитектурной премии “ЭЙГЭ”!

Прием заявок стартовал и продлится до 20 сентября 2022 года. На Премию могут быть выдвинуты материалы архитектурно-градостроительных решений капитального строительства и благоустройства объектов, реализованных в Якутии за последние пять лет.

В этом году премия присуждается по 10 номинациям. Главная награда – ГРАН-ПРИ – присуждается муниципальному образованию за комплексный подход в преобразовании города или села. Обладатель ГРАН-ПРИ получит субсидию в размере 10 000 000 рублей на реализацию проекта благоустройства общественного пространства в 2023 году.

Все подробности на официальном сайте премии http://eyge.tilda.ws/.