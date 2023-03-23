23.03.2023
10:15
5293

Культура

Открытие фестиваля ЯкутскВеснаРахманинов

28 марта Филармония Якутии приглашает на открытие фестиваля #Якутск.Весна.Рахманинов.

Концертную программу представит Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением обладателя I премии и золотой медали Международного конкурса пианистов и дирижеров им. С.В. Рахманинова — Гургена Петросяна.

Солист — бронзовый медалист XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского — Алексей Мельников.

Ждем вас 28 марта в 18:30 в ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

Стоимость билетов от 500 до 1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.: 8(4112) 45-06-98, 47-63-35.

ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.

Онлайн-продажа на сайте — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s249

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх