Открытие фестиваля ЯкутскВеснаРахманинов

28 марта Филармония Якутии приглашает на открытие фестиваля #Якутск.Весна.Рахманинов. Концертную программу представит Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением обладателя I премии и золотой медали Международного конкурса пианистов и дирижеров им. С.В. Рахманинова — Гургена Петросяна. Солист — бронзовый медалист XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского — Алексей Мельников. Ждем вас 28 марта в 18:30 в ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. Стоимость билетов от 500 до 1000 руб. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.: 8(4112) 45-06-98, 47-63-35. ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96. Онлайн-продажа на сайте — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s249 Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Фото: пресс-службы Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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