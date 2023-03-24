Открытие Cosmomedica Yakutia — 25 марта

Уникальная комплексная система омоложения и оздоровления кожи от dr.kondrasheva в Якутске! Открытие фирменного корнера Cosmomedica by Dr.Kondrasheva cosmomedica_yakutia состоится 25 марта в 14:00 в📍ТРК «Туймаада» ул. Орджоникидзе 38, на втором этаже. Будет много подарков, профессиональный подбор от наших консультантов. И, конечно, акция! Только 25 и 26, при покупке от 5000₽ подарок миниатюра средств!

Фото: Автора Источник: Cosmomedica by Dr.Kondrasheva

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