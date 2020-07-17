Открыта запись на IV онлайн-сезон Центра «Сосновый бор»!

В связи с продлением режима самоизоляции Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» продолжает проводить онлайн-каникулы и приглашает на четвертый сезон «Сосновских каникул» всех ребят республики в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Четвертая онлайн-смена начнется с 20 по 29 июля. Длительность программы составит 10 дней.

Первые онлайн-каникулы доказали свою результативность и оставили нам на странице много положительных отзывов.

Участвуя в онлайн-сменах, ребенок получает возможность, не выходя из дома, бесплатно обучиться курсам дополнительного образования, живое, хоть и на расстоянии, но общение с вожатыми, сверстниками, интересные творческие задания, которые помогут ему интересно и полезно провести свой досуг.

Среди курсов: SMM продвижение в Инстаграм, 3D моделирование, компьютерный дизайн, создание видеоконтента на телефоне, курс по выживанию в лесу, научные опыты, курсы по рисованию и психологии.

Задания курсов дополнительного образования будут разделены по возрастам: младшая, средняя и старшая группа.

Опытные вожатые отряда «Душа Севера» Центра «Сосновый бор» будут вести интересные и развлекательные рубрики.

В конце онлайн-каникул ребят ждут сюрпризы, а самые активные будут награждены памятными подарками и путевками на смену Центра!

Для участия необходимо:

Заполнить анкету участника на сайте Центра: https://forms.gle/m25KZvcdZ5hv1ygE7 Регистрация в социальной сети Instagram. Телефон, планшет, ноутбук или настольный компьютер, подключенный к интернету, с установленной программой ZOOM и регистрация в этой программе. Для общения всех участников онлайн-смены на телефоне у ребенка должна быть установлена программа WhatsApp и Telegram. Подписаться на социальные сети Центра «Сосновый бор»: Instagram: @sosnovybor_ykt, YouTube: «Сосновый бор»

Подробную информацию и отзывы о смене можно узнать в социальных сетях Instagram: @sosnovybor_ykt

Телефон для справок 8(924)868-70-11 (Отдел реализации путевок).

Ждём вас!