Открыта виртуальная выставка о якутской лошади

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» Национальная библиотека Якутии представит виртуальную выставку «Дьөһөгөй — священная лошадь саха».

Выставка расскажет об истории происхождения и видах якутских лошадей, конском убранстве, крылатом коне из эпоса «Олонхо».

На выставке представлены книги из тематической подборки Электронной библиотеки Национальной библиотеки Якутии. В коллекции, посвященной якутской лошади, собраны издания об истории развития коневодства в Якутии, особенностях содержания и способах их разведения. В коллекции также представлены труды исследователей Якутии о происхождении якутской лошади.

Выставка доступна по ссылке

По представлениям народа саха, лошадь — священное животное небесного происхождения. Якутская лошадь одна из немногих древних и морозоустойчивых пород лошадей, которая имеет уникальную способность переносить даже самые сильные морозы. В настоящие время разведением якутских лошадей занимаются на территории Якутии.

Ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии» проходит в Якутске с 2012 года. Основная идея — представление привлекательной стороны жизни на Севере, развитие культурного обмена между городами, где зима – основное время года. В этом году «Зима начинается с Якутии» пройдет с 1 по 3 декабря.