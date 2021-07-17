Открыта продажа на дополнительный вагон во Владивосток

Сегодня, 17 июля, открыта продажа на дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях –Владивосток. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составляет 5333 рубля. Время в пути – 2,5 суток. Месяц Отправление из Нижнего Бестяха с поездом №327 в 17.00 Отправление из Владивостока с поездом №61 в 16.53 Июль 21, 29 24 Август 02, 06, 10, 18, 26, 30 01, 05, 09, 13, 21, 29 Сентябрь 03, 07, 15 02, 06, 10, 18 Напомним, 16 июля открыта продажа на дополнительный купейный вагон до Владивостока. С учетом введения дополнительных вагонов в эти даты по маршруту Нижний Бестях – Владивосток и обратно будут курсировать 2 купейных и 2 плацкартных вагона.

Фото: Пресс-служба АО "ЖДЯ" Источник: Пресс-служба АО "ЖДЯ"

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