17.07.2021
14:25
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Путешествия & Отдых

Открыта продажа на дополнительный вагон во Владивосток

Сегодня, 17 июля,  открыта продажа на дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях –Владивосток. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составляет 5333 рубля. Время в пути – 2,5 суток.

 МесяцОтправление из Нижнего Бестяха с поездом №327 в 17.00Отправление  из Владивостока с поездом №61 в 16.53  
Июль21, 2924
Август02, 06, 10,  18, 26, 3001, 05,  09, 13, 21, 29
Сентябрь03, 07, 1502, 06, 10, 18

Напомним, 16 июля открыта продажа на дополнительный купейный вагон до Владивостока.

С учетом введения дополнительных вагонов в эти даты по маршруту Нижний Бестях – Владивосток и обратно будут курсировать 2 купейных и 2 плацкартных вагона.

Фото: Пресс-служба АО "ЖДЯ"
Источник: Пресс-служба АО "ЖДЯ"
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