Открыта продажа билетов в вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск

С 15 ноября 2020 года открыта продажа проездных документов в купейный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск.

В свой первый рейс вагон по новому маршруту отправится из Нижнего Бестяха 20 декабря, из Иркутска – 25 декабря 2020 года.

Согласно расписанию вагон Нижний Бестях – Иркутск будет отправляться из Нижнего Бестяха с пассажирским поездом №327 Нижний Бестях-Нерюнгри в 19.30, а из Иркутска – с поездом №08 Омск-Владивосток в 9.00 по местному времени.

Время в пути составит чуть более 3-х суток – 75 часов 36 минут.

Периодичность курсирования – 1 раз в 8 дней.

Также можно приобрести билеты и на вагоны беспересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска на 2021 год, для которых значительно сократится время в пути, благодаря вводу с 13 декабря 2020 года нового расписания поезда Нижний Бестях – Нерюнгри.

Новый график движения поезда №327/328 «Нижний Бестях – Нерюнгри» и вагонов беспересадочного сообщения разработан специально для повышения качества обслуживания пассажиров Республики Саха (Якутия), Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Следует отметить, что при повышении спроса и увеличении пассажиропотока периодичность курсирования беспересадочных вагонов до указанных направлений будет также увеличена.

Справки по телефонам:

8(4112) 31-80-81, доб. 7381, 8 924 870 6349