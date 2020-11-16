16.11.2020
16:00
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Экономика

Открыта продажа билетов в вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск

С 15 ноября 2020 года открыта продажа проездных документов  в купейный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск. 

В свой первый рейс вагон по новому маршруту отправится из Нижнего Бестяха 20 декабря, из Иркутска – 25 декабря 2020 года.

Согласно расписанию вагон  Нижний Бестях – Иркутск будет отправляться из Нижнего Бестяха с пассажирским поездом №327 Нижний Бестях-Нерюнгри  в 19.30, а из Иркутска – с поездом №08 Омск-Владивосток в 9.00 по местному времени.  

Время в пути составит чуть более 3-х суток – 75 часов 36 минут. 

Периодичность курсирования – 1 раз в 8 дней.

Также можно приобрести билеты и на вагоны беспересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска на 2021 год, для которых значительно сократится  время в пути, благодаря  вводу  с 13 декабря 2020 года нового расписания поезда Нижний Бестях – Нерюнгри.  

Новый график движения поезда №327/328 «Нижний Бестях – Нерюнгри» и вагонов беспересадочного сообщения разработан специально для повышения качества обслуживания пассажиров Республики Саха (Якутия), Амурской области, Хабаровского края, Бурятии,  Забайкальского края и Иркутской области. 

Следует отметить, что при повышении спроса и увеличении пассажиропотока периодичность курсирования беспересадочных вагонов до указанных направлений будет  также  увеличена.

Справки по телефонам: 

8(4112) 31-80-81, доб. 7381, 8 924 870 6349

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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