Открыта продажа билетов в беспересадочный вагон Нижний Бестях – Хабаровск

С 28 января открыта продажа железнодорожных проездных документов в вагон беспересадочного сообщения из Нижнего Бестяха до Хабаровска.

Беспересадочный вагон в сообщении Нижний Бестях – Хабаровск начнет курсировать с 30 января 2020 года.

Расписание курсирования вагона утверждено с января по апрель 2020 года с возможностью дальнейшего продления при наличии пассажиропотока. Отправление со станции Нижний Бестях: 30 января, 5, 11, 17, 23, 29 февраля, 6, 12, 18, 24, 30 марта, 5, 11, 17, 23, 29 апреля. Отправление из Хабаровска: 2, 8, 14, 20, 26 февраля, 3, 9, 15, 21, 27 марта, 2, 8, 14, 20, 26 апреля.

Со станции Нижний Бестях прицепной вагон будет отправляться с пассажирским поездом Нижний Бестях – Нерюнгри-Пассажирская в 10 часов утра по местному времени. Прибытие в конечный пункт в 6 часов 45 минут (время указано местное). Время в пути составит 2 суток.

Билеты можно приобрести в кассах АО «АК «ЖДЯ», АО «ФПК», Главного агентства воздушных сообщений в Якутске и на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru

Справки по телефонам: 8 924 870 63 43, 8(4112) 31-80-31, доб. 7381

По вопросам приобретения Единого билета на сайте ОАО «РЖД» (ж.д. билет + талон на трансфер) на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом можно обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:

8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО (по России бесплатно).