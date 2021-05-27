Открыта продажа билетов на пассажирский поезд Нижний Бестях — Тында

Уважаемые пассажиры!

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» информирует вас об открытии с 27 мая 2021 года во всех билетных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД» продажи билетов на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний Бестях – Тында, который начнет курсировать с 15 июня 2021 года, а также в вагоны беспересадочного сообщения Нижний Бестях-Владивосток, Нижний Бестях-Благовещенск, Нижний Бестях-Иркутск.

Пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында будет отправляться ежедневно из Нижнего Бестяха и Тынды. Время в пути до Тынды составит 23 часа.

В новом расписании поезд будет отправляться со станции Нижний Бестях в 17-00 местного времени, прибытие в Тынду – в 16-00 местного времени, отправление из Тынды – в 10-19 местного времени, прибытие в Нижний Бестях – в 10-00 местного времени.

С 15 июня 2021 вводится новый беспересадочный железнодорожный маршрут – до Владивостока.

С вводом нового расписания существенно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

Теперь, из Нижнего Бестяха до Хабаровска можно доехать за 2 суток – это на 9 часов быстрее, чем по действующему на данный момент расписанию, до Благовещенска время в пути сократится на 8 часов и составит 1 сутки 17 часов, до Иркутска можно будет доехать за 2 суток 23 часа, что на 5 часов быстрее. До Владивостока время в пути составит 2 суток 13 часов.

С 15 июня 2021 года изменится расписание движения трансфера Якутск-Нижний Бестях и с 18 июня 2021 года — трансфера Нижний Бестях-Якутск. Отправление из Якутска будет в 14-30 местного времени, из Нижнего Бестяха – в 10-15 местного времени.

Напоминаем, что до 15 июня 2021 года продолжают курсировать пассажирский поезд Нижний Бестях-Нерюнгри и вагоны беспересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска, и до 03 июня 2021 года — вагоны до Иркутска.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81