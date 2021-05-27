27.05.2021
19:55
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Экономика

Открыта продажа билетов на пассажирский поезд Нижний Бестях — Тында

Уважаемые пассажиры!

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» информирует вас  об открытии  с 27  мая 2021 года во всех билетных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД» продажи  билетов на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний Бестях – Тында, который начнет курсировать  с 15 июня 2021 года, а также в вагоны беспересадочного сообщения Нижний Бестях-Владивосток, Нижний Бестях-Благовещенск, Нижний Бестях-Иркутск.  

Пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында будет отправляться  ежедневно из Нижнего Бестяха и Тынды.  Время в пути до Тынды  составит 23 часа.

В новом расписании поезд будет отправляться со станции Нижний Бестях в 17-00 местного времени, прибытие в Тынду – в 16-00 местного времени, отправление из Тынды – в 10-19 местного времени, прибытие в Нижний Бестях – в 10-00 местного времени. 

С 15 июня 2021  вводится  новый беспересадочный железнодорожный  маршрут – до Владивостока.

С вводом нового расписания существенно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска.

Теперь,  из Нижнего Бестяха  до Хабаровска можно доехать за 2 суток – это  на 9 часов быстрее, чем по действующему на данный момент расписанию,  до  Благовещенска  время в пути сократится на 8 часов и составит   1 сутки 17 часов,  до Иркутска можно будет доехать за 2 суток 23 часа,  что  на 5 часов быстрее.  До Владивостока   время в пути составит 2 суток 13 часов.

С 15 июня 2021 года изменится расписание движения трансфера Якутск-Нижний Бестях и с 18 июня 2021 года  — трансфера  Нижний Бестях-Якутск.  Отправление из Якутска будет в 14-30 местного времени, из Нижнего Бестяха – в 10-15 местного времени.

 Напоминаем, что до 15 июня 2021 года продолжают курсировать пассажирский поезд Нижний Бестях-Нерюнгри и вагоны беспересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска, и до 03 июня 2021 года —  вагоны до Иркутска.

Справки по телефону: 8(4112)  31-80-81

Фото: Пресс-служба АО «АК «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АО «АК «Железные дороги Якутии»
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