Открыта продажа авиабилетов по специальным льготным тарифам

На основании решения Правительства РФ об увеличении лимитов субсидий по постановлению Правительства РФ №215, авиакомпания «Якутия» с 12 октября открывает продажу субсидированных авиабилетов до конца 2021 года. Квота мест ограничена.

Период полетов: с 12.10.2021 г. по 31.12.2021 г.

Авиакомпания «Якутия» перевозит по специальным льготным тарифам в экономическом классе следующие категории граждан РФ:

молодежь в возрасте до 22-х лет (включительно);

женщины в возрасте старше 55-ти лет;

мужчины в возрасте старше 60-ти лет;

инвалиды 1-й гр. любого возраста и сопровождающие их лица;

инвалиды с детства 2-й и 3-й гр;

сопровождающие детей-инвалидов;

члены многодетных семей, имеющие соответствующие документы установленного образца.



Перечень субсидируемых направлений и тарифов:

Якутск — Благовещенск — 2000руб.

Якутск – Владивосток – 6400руб.

Якутск – Екатеринбург – 6000руб.

Якутск – Иркутск – 2500руб.

Якутск – Красноярск – 5500руб.

Якутск — Минеральные Воды – 7600руб. (прямой/трансферный рейс)

Якутск – Москва – 7000руб.

Якутск – Новосибирск – 5500руб.

Якутск – Санкт-Петербург – 7000руб.

Якутск — Симферополь – 8000руб. (прямой/трансферный рейс). ⠀

Якутск – Сочи – 7800руб. (прямой/трансферный рейс). ⠀

Якутск – Хабаровск — 2500руб.

Якутск — Южно-Сахалинск — 2500руб. ⠀



Нерюнгри – Москва – 7100руб.(прямой/трансферный рейс). ⠀

Нерюнгри – Новосибирск – 6000руб. ⠀

Нерюнгри – Симферополь – 8000руб. (трансферный рейс).



Певек — Москва — 9000руб.



Калининград — Москва — 3800руб.



Тариф указан за перелет в одном направлении, без учета агентского сбора.



Воздушная перевозка следующих с пассажиром детей:

дети до 2 лет – бесплатно (без места)

дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от тарифа (с местом).



Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.



Приобрести билеты можно только в авиакассах вашего города, при предъявлении пассажиром документа, подтверждающего право на льготу.

По субсидированным рейсам для пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, будет сообщено дополнительно.



Ждем вас на борту наших воздушных судов!