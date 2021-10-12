12.10.2021
15:14
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Общество

Открыта продажа авиабилетов по специальным льготным тарифам

На основании решения Правительства РФ об увеличении лимитов субсидий по постановлению Правительства РФ №215, авиакомпания «Якутия» с 12 октября открывает продажу субсидированных авиабилетов до конца 2021 года. Квота мест ограничена.

Период полетов: с 12.10.2021 г. по 31.12.2021 г.

Авиакомпания «Якутия» перевозит по специальным льготным тарифам в экономическом классе следующие категории граждан РФ: 

  • молодежь в возрасте до 22-х лет (включительно); 
  • женщины в возрасте старше 55-ти лет; 
  • мужчины в возрасте старше 60-ти лет; 
  • инвалиды 1-й гр. любого возраста и сопровождающие их лица; 
  • инвалиды с детства 2-й и 3-й гр; 
  • сопровождающие детей-инвалидов;
  • члены многодетных семей, имеющие соответствующие документы установленного образца.


Перечень субсидируемых направлений и тарифов:

Якутск — Благовещенск — 2000руб.

Якутск – Владивосток – 6400руб.

Якутск – Екатеринбург – 6000руб.

Якутск – Иркутск – 2500руб.

Якутск – Красноярск – 5500руб.

Якутск — Минеральные Воды – 7600руб. (прямой/трансферный рейс)

Якутск – Москва – 7000руб.

Якутск – Новосибирск – 5500руб.

Якутск – Санкт-Петербург – 7000руб.

Якутск — Симферополь – 8000руб. (прямой/трансферный рейс). ⠀

Якутск – Сочи – 7800руб. (прямой/трансферный рейс). ⠀

Якутск – Хабаровск — 2500руб.

Якутск — Южно-Сахалинск — 2500руб. ⠀


Нерюнгри – Москва – 7100руб.(прямой/трансферный рейс). ⠀

Нерюнгри – Новосибирск – 6000руб. ⠀

Нерюнгри – Симферополь – 8000руб. (трансферный рейс).


Певек — Москва — 9000руб.


Калининград — Москва — 3800руб.


Тариф указан за перелет в одном направлении, без учета агентского сбора.


Воздушная перевозка следующих с пассажиром детей: 

  • дети до 2 лет – бесплатно (без места)
  • дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от тарифа (с местом).


Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг. 


Приобрести билеты можно только в авиакассах вашего города, при предъявлении пассажиром документа, подтверждающего право на льготу.

По субсидированным рейсам для пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, будет сообщено дополнительно.


Ждем вас на борту наших воздушных судов!

Источник: Анна Кириллина, пресс - секретарь АО авиакомпания "Якутия"
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