Открыта продажа авиабилетов по специальным льготным тарифам
На основании решения Правительства РФ об увеличении лимитов субсидий по постановлению Правительства РФ №215, авиакомпания «Якутия» с 12 октября открывает продажу субсидированных авиабилетов до конца 2021 года. Квота мест ограничена.
Период полетов: с 12.10.2021 г. по 31.12.2021 г.
Авиакомпания «Якутия» перевозит по специальным льготным тарифам в экономическом классе следующие категории граждан РФ:
- молодежь в возрасте до 22-х лет (включительно);
- женщины в возрасте старше 55-ти лет;
- мужчины в возрасте старше 60-ти лет;
- инвалиды 1-й гр. любого возраста и сопровождающие их лица;
- инвалиды с детства 2-й и 3-й гр;
- сопровождающие детей-инвалидов;
- члены многодетных семей, имеющие соответствующие документы установленного образца.
Перечень субсидируемых направлений и тарифов:
Якутск — Благовещенск — 2000руб.
Якутск – Владивосток – 6400руб.
Якутск – Екатеринбург – 6000руб.
Якутск – Иркутск – 2500руб.
Якутск – Красноярск – 5500руб.
Якутск — Минеральные Воды – 7600руб. (прямой/трансферный рейс)
Якутск – Москва – 7000руб.
Якутск – Новосибирск – 5500руб.
Якутск – Санкт-Петербург – 7000руб.
Якутск — Симферополь – 8000руб. (прямой/трансферный рейс). ⠀
Якутск – Сочи – 7800руб. (прямой/трансферный рейс). ⠀
Якутск – Хабаровск — 2500руб.
Якутск — Южно-Сахалинск — 2500руб. ⠀
Нерюнгри – Москва – 7100руб.(прямой/трансферный рейс). ⠀
Нерюнгри – Новосибирск – 6000руб. ⠀
Нерюнгри – Симферополь – 8000руб. (трансферный рейс).
Певек — Москва — 9000руб.
Калининград — Москва — 3800руб.
Тариф указан за перелет в одном направлении, без учета агентского сбора.
Воздушная перевозка следующих с пассажиром детей:
- дети до 2 лет – бесплатно (без места)
- дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от тарифа (с местом).
Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – до 10 кг.
Приобрести билеты можно только в авиакассах вашего города, при предъявлении пассажиром документа, подтверждающего право на льготу.
По субсидированным рейсам для пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, будет сообщено дополнительно.
Ждем вас на борту наших воздушных судов!
+7 (999) 174-67-82