15.03.2021
19:59
168
Политика
Открыта общественная приемная Евгения Григорьева
И.о. главы города Якутска Евгений Григорьев 8 марта ушел в отпуск в связи с участием в избирательной кампании.
Якутяне смогут обратиться в общественную приемную Евгения Григорьева как кандидата на должность главы города Якутска. Открыта и «горячая линия» для обращений по телефону, информирует штаб кандидата.
Место работы приемной: г. Якутск, ул. Курашова,24 (Общественный центр), 3 этаж.
Время работы: с 09.00 до 20.00 часов, ежедневно и без выходных.
Номер «горячей линии»: 8 (914) 271-12-23
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.
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