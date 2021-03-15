Открыта общественная приемная Евгения Григорьева

И.о. главы города Якутска Евгений Григорьев 8 марта ушел в отпуск в связи с участием в избирательной кампании.

Якутяне смогут обратиться в общественную приемную Евгения Григорьева как кандидата на должность главы города Якутска. Открыта и «горячая линия» для обращений по телефону, информирует штаб кандидата.

Место работы приемной: г. Якутск, ул. Курашова,24 (Общественный центр), 3 этаж.

Время работы: с 09.00 до 20.00 часов, ежедневно и без выходных.

Номер «горячей линии»: 8 (914) 271-12-23

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.