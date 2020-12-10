10.12.2020
15:32
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Общество
Открыт зимник Мохсоголлох – Качикатцы
В Хангаласском улусе после завершения всех работ по обустройству открыт временный автозимник Мохсоголлох – Качикатцы.
Допустимая грузоподъемность — три тонны. Соответствующее распоряжение руководителя Хангаласского улуса Олега Иринеева подписано сегодня, 10 декабря.
На основании распоряжения разрешено движение транспорта по линии маршрута автозимника поселок Мохсоголлох – село Качикатцы с допустимой нагрузкой на автозимник массой до 3 тонн с 10 декабря.
Стоянка автотранспорта (одного и более) на льду запрещена. Ответственность за содержание временного автозимника возложена на ООО “Альянс”.
Фото: Управление федеральной автомобильной дороги "Вилюй"
Источник: Пресс-центр МР “Хангаласский улус”
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