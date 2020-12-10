Открыт зимник Мохсоголлох – Качикатцы

В Хангаласском улусе после завершения всех работ по обустройству открыт временный автозимник Мохсоголлох – Качикатцы.

Допустимая грузоподъемность — три тонны. Соответствующее распоряжение руководителя Хангаласского улуса Олега Иринеева подписано сегодня, 10 декабря.

На основании распоряжения разрешено движение транспорта по линии маршрута автозимника поселок Мохсоголлох – село Качикатцы с допустимой нагрузкой на автозимник массой до 3 тонн с 10 декабря.

Стоянка автотранспорта (одного и более) на льду запрещена. Ответственность за содержание временного автозимника возложена на ООО “Альянс”.