Открыт зимний туристический сезон в питомнике лесных бизонов

Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков объявляет об открытии с 5 марта нового туристического сезона питомника лесных бизонов «Усть-Буотама».

Экскурсии начинаются с 11 часов утра. Питомник открыт каждые выходные с пятницы по воскресенье. Посетителей ждут уединение с природой, чистый воздух, знакомство с древнейшими спутниками мамонта – лесными бизонами.

Добраться до бизонария можно через село Качикатцы, желательно на проходимых машинах.

Оплата производится на месте наличными, либо через мобильный банк. Стоимость билетов для организованных групп: взрослые (1 чел.) — 350 руб, дети до 16 лет, пенсионеры (1 чел.) — 175 руб. Для неорганизованных групп билеты будут стоить: для взрослых (1 чел.) – 400 руб, дети до 16 лет, пенсионеры (1 чел.) – 200 руб. Детский билет до 7 лет бесплатно.

Посетители обязуются следовать Правилам посещения питомника. Мусор вывозить с собой, держать детей за руку, к животным и ограждениям не приближаться. Ждем вас в гости!