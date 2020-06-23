Открыт прием заявок на конкурс инноваций АЛРОСА

АЛРОСА объявила о приеме заявок на открытый конкурс инноваций 2020 года. В нем могут принять участие все желающие – работники АЛРОСА, частные лица, образовательные, научные и научно-производственные учреждения, индивидуальные предприниматели.

В этом году тематика заявок соответствует 7 направлениям производственной деятельности: геологическая разведка, открытые горные работы, подземные горные работы, технологии обогащения, транспорт, энергетика горного предприятия, экология. Заявки принимаются до 15 октября 2020 года.

«Работы можно представить в трех номинациях: «Инновационный проект» – собственные оригинальные или адаптивные разработки с подтвержденной работоспособностью в производственных условиях АЛРОСА или в компаниях-аналогах; «Инновационная идея» – предложения на ранних стадиях разработки (гипотеза, предположение); «Инновационный продукт» – материалы, оборудование, техника, технология целевого назначения, уже известные на рынке и применяемые в области горнодобывающего производства», – рассказывает Мария Коленченко, руководитель направления по информационному обеспечению Центра инновационных технологий.

Традиционно конкурс пройдет в 2 этапа. Финал планируется в конце ноября – декабре. В каждой из номинаций предусмотрено 3 призовых места. Общий призовой фонд составляет 2 млн рублей.

Справка

Конкурс инноваций АЛРОСА проводится с 2012 года. Целью его проведения является раскрытие потенциала кадров компании и привлечение инновационных решений для внедрения в производственные процессы от работников АЛРОСА, а также от сторонних организаций и частных лиц. Итогом внедрения должно стать получение коммерческого эффекта, улучшение условий труда, повышение промышленной и экологической безопасности.