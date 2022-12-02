Открыт предзаказ на книгу «Саха в XVII-XX веках»

Об этом SakhaLife сообщил автор, кандидат исторических наук Афанасий НИКОЛАЕВ. Афанасий Алексеевич является автором таких современных бестселлеров как «Тайная история саха», «Уроки Алексея Кулаковского», «Сталин — Маршал Победы», он лидер проекта «Якутия – образ будущего» и директор Института развития человека «УУНУУ».

— Скоро выйдет из печати моя новая книга, научно-популярное издание «Саха в XVII-XX веках» в г. Новосибирске. В книге впервые предпринята попытка комплексного исследования истории саха и Якутии в российский период истории с начала 17 века до 1950 г. с использованием методики известной французской школы «Анналов». Отличительная особенность книги — особое внимание влиянию изменений природно-климатических условий, Малого ледникового периода на исторические события этого времени. Финансовую помощь при написании книги оказал предприниматель Эдуард Михайлович Романов. Помощь в издании книги оказал генеральный директор компании «АРКТИК КАПИТАЛ» Матвей Николаевич Евсеев.

Тираж книги ограничен. Объём книги — 268 страниц.

Цена — 1000 рублей.

Реализация книги будет по подписке и во время презентаций в Якутске и улусах.

Заявки на книгу принимаются по ватсапу 89142872517.

Рaнее автор подробно рассказал SakhaLife о чем эта книга. Смотрите предыдущую публикацию.