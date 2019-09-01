Открыт маршрут Якутск — Мохсоголлох

Первый регулярный межмуниципальный пассажирский рейс по маршруту Якутск – Покровск – Мохсоголлох отправился в 9.00 с платформы автовокзала города Якутска. Новый маршрут межмуниципальных перевозок открыли 1 сентября.

Несмотря на популярность этого маршрута, раньше перевозки до Покровска и Мохсоголлоха не имели регулярного значения. По заказу муниципального образования для удобства жителей Хангаласского района курсировал специальный автобус. Но с 1 сентября пассажиров на новом автобусе ЛиАЗ с маршрутным номером 201 будет перевозить МУП «ЯПАК», который был признан победителем по итогам конкурса. Над организацией данного маршрута работали межведомственная комиссия по обследованию маршрута и специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

В министерстве отмечают, что в данное время проводится работа по организации других маршрутов, в том числе Якутск – Магарас – Бердигестях, Якутск – Намцы, Якутск – Алдан – Нерюнгри.

