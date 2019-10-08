Сегодня, на территории Губинского округа, торжественно открыт бюст Володи Губина. Данный проект реализован благодаря программе по поддержке местных инициатив Республики Саха (Якутия) и общественному вкладу. Напомним, в июле 2019 года был дан старт благотворительному сбору средств на установку бюста Володи Губина, который ценой своей жизни спас четверых детей.

Произошло это 8 октября 1964 года, когда молодой специалист, начальник планового отдела управления Ленского бассейнового управления путей Володя Губин возвращался вечером вместе с супругой с работы. Жили они в двухэтажном доме около озера, на котором в тот вечер катались дети. Лед проломился прямо под ними и четверо школьников оказались в воде. Володя, не задумываясь, бросился в холодную воду и стал выталкивать ребят на лед. Перепуганные дети цеплялись за него и тянули вниз. Помощь к нему пришла не сразу. Благодаря Владимиру все дети были спасены. Но сам он, обессиленный, выплыть не смог и утонул.

За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил, округ, в котором она расположена, и теплоход ЛБУПа, позднее административный округ стал назваться Губинский.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Владимир Мякишев. В своей речи он сказал, что благодарен организаторам за добрую инициативу.

«Я очень горд, что Володя Губин один из тех, кем гордится большая армия Ленских речников. Хотел бы пожелать подрастающему поколению брать пример у таких героев, которые ценой своей жизни спасают жизни других. Поступок Володи Губина — служит героическим поучительным примером и образцом для подражания для современного человека» — сказал Владимир Мякишев.

Имя Губина было присвоено одной из пионерских дружин школы, где обучались дети, в честь него названа улица нашего города, теплоход Ленского бассейного управления и один из административных округов столицы.