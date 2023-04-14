Открыт автозимник в Кобяйском улусе

В связи с обеспечением безопасного и беспрепятственного проезда и с установившейся устойчивой теплой погодой приказом ГКУ «Управтодор РС (Я)» разрешен проезд с 14 апреля по автозимнику на участке р. Хатынг-Юрях — п. Кальвица — п. Сангар (автодорога «Кобяй») в Кобяйском районе для транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 10 тонн.

Обслуживающей дорожной организации ОО ГК «Уйгу- Быйан» надлежит установить соответствующие дорожные знаки, обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автозимника.

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