06.12.2022
22:31
87
Якутия
Открыт автозимник через реку Амга
Открыт автозимник через р. Амга на 196+822 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе (районе) Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 3 тонн по автозимнику через р. Амга на 196+822 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе (районе), с 6 декабря т.г. ООО «Сахадортранс» надлежит установить соответствующие дорожные знаки, обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автозимника, сообщает тгк Минтранс Якутии.
Фото: тгк Минтранс Якутии
Источник: тгк Минтранс Якутии
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