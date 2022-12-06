Открыт автозимник через реку Амга

Открыт автозимник через р. Амга на 196+822 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе (районе) Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 3 тонн по автозимнику через р. Амга на 196+822 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе (районе), с 6 декабря т.г. ООО «Сахадортранс» надлежит установить соответствующие дорожные знаки, обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автозимника, сообщает тгк Минтранс Якутии.

Фото: тгк Минтранс Якутии Источник: тгк Минтранс Якутии

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