Открылся языковой портал коренных малочисленных народов
Начал свою работу языковой портал КМНСОЮЗ, новый проект на информационном поле коренных малочисленных народов России. Речь об единой платформе, объединяющей методические наработки, цифровые практики, новости о языках – от форм популяризации до серьёзных научных исследований – шла ещё на экспертном семинаре, который МОО КМНСОЮЗ провел в Мурманске в декабре 2021 года. О необходимости консолидировать опыт языковых активистов – как профессионалов, так и общественников, – говорили практически все спикеры. И теперь такая платформа есть.
Языковой портал состоит из нескольких разделов. Это раздел, посвящённый Международному десятилетию языков коренных народов, который включает основные принципы, план действий и ключевые документы; Раздел «Новости и события», аккумулирующий информацию о том, что происходит в языковой области; раздел «Цифровые практики», знакомящий с существующими на сегодняшний день разговорниками и мобильными приложениями для изучения языков коренных народов и раздел «Медиатека» – коллекция ссылок на аудио и видеоресурсы на родных языках коренных народов. Это аудиосказки, мультфильмы, подкасты и видеоклипы. На сегодняшний день коллекция насчитывает несколько десятков ссылок на четырнадцати языках, но безусловно, это только начало. Возможно, для кого-то из языковых активистов наработки коллег станут отправной точкой для собственных исследований и проектов.
Все разделы будут пополняться. Команда языкового портала КМНСОЮЗ с вниманием отнесется к новым инициативам по изучению, популяризации и преподаванию языков коренных народов и представит их на новом портале.
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