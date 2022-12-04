Открылся V фестиваль национальных культур «Единение»

«В единстве народов — сила России!» под таким девизом сегодня стартовал Пятый республиканский фестиваль национальных культур «Единение-2022». Фестиваль проводится ДДН им. А.Е. Кулаковского в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России и 100-летия образования Якутской АССР.

Участников на торжественном открытии приветствовали председатель общественной организации РС(Я) «Потомки государевых ямщиков», руководитель отдела межнациональных отношений ДДН им. А.Е. Кулаковского, отличник культуры РС(Я) Ирина Стрекаловская, заместитель председателя общественной организации «Союз таджикистанцев РС(Я)», заместитель председателя Молодежной Ассамблеи народов РС(Я) Фаридун Хотамов. Почетные гости отметили, что значимость фестиваля «Единение» возросла кратно. Ведь именно сегодняшним участникам — юным, молодым исполнителям — предстоит сохранять и давать развитие языку, традициям, ценностям и передавать их другому поколению.

Также всех участников поздравил вокальный ансамбль «Служба 02» МВД по РС(Я), художественный руководитель заслуженный работник культуры РС(Я) Юта Асекритова.

В первый день состоятся выступления в номинациях «Хореография», «Художественное слово» (литературно-музыкальная композиция), «Театр моды», «Национальные инструменты», «Национальный обряд», «Театральное искусство», «Оригинальный жанр».

В течение двух фестивальных дней исполнители представят уникальную культурную палитру многонациональной Республики Саха.