19.03.2021
20:02
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Якутия

Открылся самый северный каток Якутии

В этом году в поселке Зырянка Верхнеколымского района сезон работы ледового катка начался чуть позже, чем обычно. По словам Михаила Аянитова, руководителя «Центра ЗОЖ», этому помешала пандемия.

Михаил Захарович объяснил: для того, чтобы залить даже небольшой каток, необходимо для начала найти ровную поверхность. «Для расчистки площадки от снега в наших условиях нужна бульдозерная техника и огромное количество воды, порядка 30 тонн. Конечно, эти 30 тонн воды выливаются не сразу, а постепенно в течение недели.

Работу также осложняет погода: после набора основной массы льда в случае выпадения снега появляются неровности, которые приходится зачищать и дополнительно заливать водой. При резких перепадах температуры на практически готовом катке появляются трещины. Но все эти незначительные трудности – ничто по сравнению с радостными возгласами катающихся детей. Ждать нового, настоящего, оборудованного открытого катка осталось совсем немного!», — рассказал Михаил Аянитов.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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