Открылся приют для безнадзорных собак

Приют для безнадзорных животных открылся в Покровске.

В городе Покровск Хангаласского улуса открыли приют для безнадзорных собак. Отметим, что это единственный в своем роде объект в районном центре. На его строительство администрация района предусмотрела 1 400 000 рублей.

Как сообщают в управлении развития инфраструктуры, приют рассчитан на содержание не более 50 безнадзорных собак. В приюте есть вольеры как внутри, так и снаружи. «От республики поступила субвенция в размере 3265 180 рублей на питание собак, а также проведение всех лечебно-профилактических мероприятий. Это стерилизация, кастрация, вакцинация и маркирование животных. После всех процедур и прохождения комиссии, собаки будут возвращены в те населенные пункты, откуда их отловили. Мы работаем согласно действующему законодательству», — подчеркнули в управлении. Но не все животные будут возвращаться в прежнюю среду обитания: на постоянном содержании в приюте останутся животные, которые неизлечимы и опасны для общества.

Приют для безнадзорных животных открыт вблизи полигона ТКО г. Покровск. Здесь принимают безнадзорных собак г. Покровск, п. Мохсоголлох и близлежащих населенных пунктов. Здание приюта из легких стальных конструкций сэндвич-панелей. На территории также расположены клетки и здание для работников. На сегодняшний день в приюте трудится один работник, в его обязанности входит уход за животными, включая кормление и осмотр, а также уборка клеток.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными», предусматривающий содержание животных в строго специализированных помещениях, которые должны быть оборудованы и оснащены следующими коммуникациями:

— теплоснабжение, электрификация;

— помещением для оказания ветеринарных услуг;

— карантийным помещением;

— оснащен отдельными вольерами;

— складом для хранения кормов и т.д.;