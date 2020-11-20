Открылся конкурс ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» в Нижнем Бестяхе

Сегодня, 20 ноября, на станции Нижний Бестях открылся конкурс ледовых скульптур на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и МР «Мегино-Кангаласский улус», который посвящен 75-летию Великой Победы и 25 –летию АО «АК «ЖДЯ».

В конкурсе принимают участие 10 команд из Мегино-Кангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Намского улусов и г.Якутска, которые прошли предварительный отбор экспертной комиссии по представленным эскизам.

В этом году под ледяные композиции были изготовлены специальные подиумы из ледовых блоков с подсветкой.

Творения участников украсят привокзальную площадь станции Нижний Бестях.

«Молодой по возрасту, но внесший искру вдохновения в жизнь гостей и жителей Якутии, путешествующих железнодорожным транспортом, конкурс, надеемся, станет традиционным, а созданные руками виртуозов льда, шедевры, будут визитной карточкой не только железнодорожной станции Н. Бестях, компании «Железные дороги Якутии», Мегино-Кангаласского района, но и всей нашей Республики» — отметил в своем приветственном слове заместитель генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник.

От Мегино-Кангаласского улуса участников конкурса приветствовал председатель районного совета депутатов Павел Сазонов, который пожелал участникам конкурса вдохновения, красивых произведений изо льда.

Главный приз конкурса – 150 тысяч рублей уже в понедельник найдет своего хозяина.

Победители конкурса, занявшие первые три места, а также победители двух номинаций будут награждены денежными призами, памятными дипломами и подарками. Всем участникам будут вручены поощрительные призы.

Оценивать работы мастеров будет компетентное жюри, в состав которого вошли прославленные мастера ледовых скульптур Егор Степанов, Алексей Андреев, художник-скульптор, преподаватель Якутского художественного училища Алена Семенова. От Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в работе жюри примут участие заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников и специалист Центра культуры Инна Горожанкина. Председатель жюри – директор Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса Евдокия Иванова, которая уже второй год будет оценивать конкурсные работы.

После открытия участники сразу приступили к выполнению работ по созданию ледовых шедевров.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции Акционерная компания «Железные дороги Якутии» обеспечивает участников конкурса в течение всех конкурсных дней защитными масками, кожными антисептиками, запланировано ежедневное проведение замеров температуры, дежурство медицинского работника, а также будет осуществляться контроль за соблюдением участниками конкурса социальной дистанции и общих мер безопасности.