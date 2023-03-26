26.03.2023
09:29
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История

Открылся этнокомплекс «Сасыл Сысыы»

Открыли этнокомплекс «Сасыл Сысыы». В реконструкции боя самое тяжелое — изображать павшего, сообщает руководитель департамента по охране объектов культурного наследия Николай Макаров в своем телеграм-канале.

Справка: Местность «Сасыл Сысыы» расположена 3-х км от Абагинского наслега Амгинского улуса.

Осада Сасыл-Сысыы (якут. Саhыл-Сыhыы осадата), также Оборона Сасыл-Сысыы или «Ледовая осада» — эпизод Якутского похода генерала Пепеляева и последнее крупное сражение Гражданской войны в России.

В тяжёлых условиях якутских морозов, нехватки продовольствия и отсутствия медикаментов, красноармейцы под командованием Ивана Строда в течение 18 дней сдерживали продвижение Сибирской добровольческой дружины у аласа Сасыл-Сысыы, неподалёку от села Абага. Оборона аласа, приковав к себе внимание основных сил Пепеляева, в итоге нарушила его планы по захвату Якутска и дальнейшего похода на Сибирь.

Восстановлен дом-усадьба этнокомплекса «Сасыл Сысыы»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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