Открылся дом-музей легенды якутской эстрады

Музей основала мама исполнителя Марфа Самсонова. Располагать экспонаты ей помогали сотрудники Музея музыки и фольклора народов Якутии. Как отметила директор музея Наталья Корнилова, подобный музей в Якутии открылся впервые.

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