22.09.2021
17:15
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Культура
Открылся дом-музей легенды якутской эстрады
На днях в селе Улахан-Ан Хангаласского улуса открылся дом-музей легендарного певца Александра Самсонова — Айыы Уола.
Музей основала мама исполнителя Марфа Самсонова. Располагать экспонаты ей помогали сотрудники Музея музыки и фольклора народов Якутии. Как отметила директор музея Наталья Корнилова, подобный музей в Якутии открылся впервые.
Источник: https://www.instagram.com/p/CT9CBKNsER2/
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