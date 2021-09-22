22.09.2021
17:15
163

Культура

Открылся дом-музей легенды якутской эстрады

На днях в селе Улахан-Ан Хангаласского улуса открылся дом-музей легендарного певца Александра Самсонова — Айыы Уола.

Музей основала мама исполнителя Марфа Самсонова. Располагать экспонаты ей помогали сотрудники Музея музыки и фольклора народов Якутии. Как отметила директор музея Наталья Корнилова, подобный музей в Якутии открылся впервые.

Источник: https://www.instagram.com/p/CT9CBKNsER2/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх