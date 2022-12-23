Открылся автозимник до 5 тонн Кангалассы – Соттинцы

С 23.12.2022 г. разрешено движение автотранспорта с общим весом до 5 тонн по автозимнику «Кангалассы – Соттинцы» на автомобильной дороге «Борогон». За несанкционированный выезд на лед, вне разрешенных мест, предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, тгк Минтранс Якутии