26.04.2021
17:38
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Общество

Открылось голосование по проектам благоустройства

Принять участие в отборе объектов можно будет онлайн и в общественных приемных партии по всей стране.

«Единая Россия» и минстрой 26 апреля дали старт голосованию по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Оно пройдёт во всех регионах на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. До 30 мая люди смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь.

Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России». Они уже начали работу в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, а до конца недели откроются по всей стране.

В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в отдаленные территории, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах. Например, в Нижегородской области пункты для голосования откроются на вокзале и в аэропорту, а в Мурманской – в МФЦ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают», — отметил он.

По словам министра строительства Ирека Файзуллина, вовлеченность волонтеров в организацию онлайн-отбора говорит о том, насколько востребована программа.

«Жители могут влиять на то, как развиваются города, принять личное участие в благоустройстве. Уверен, что проект получит положительный отклик населения», — сказал Ирек Файзуллин.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года и является одним из приоритетных направлений работы для «Единой России». За это время благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий по всей стране. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе — это сделает процедуру простой и удобной. Для участия нужно авторизоваться на специальном сайте через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Проголосовать можно только один раз — участник проекта должен быть старше 14 лет.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда», народный депутат Дмитрий Семенов:

— В стране началось  рейтинговое онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Якутии все объекты, которые были благоустроены за эти годы, были выбраны самими жителями. Нам никто не давал указку сверху – строить именно тут или там. Людям давалось право выбора. И они выбирали. 

За последние 2 года в Якутии было введено 23 новых общественных пространства, благоустроено 80 дворовых территорий в 37 муниципальных образованиях Якутии. Наша республика вышла в лидеры российского рейтинга по формированию комфортной городской среды. Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен Николаев призвал якутян принять непосредственное участие в голосовании по выбору проектов по облагораживанию общественных территорий.

В Якутии в голосовании участвуют 12 районов и город Якутск, соответственно, представлено на голосование 26 объектов. 

№ п/пНаименование районаНаименование МОНаименование общественных территорий, предлагаемых на онлайн голосование
1АлданскийГород Алдан1Благоустройство парка «Золотой» (2-й этап)
2Благоустройство парка «Авиатор»
2ЛенскийГород Ленск1Благоустройство сквера по ул. Ойунского (выбор дизайн-проекта)
3Мегино-КангаласскийСело Майя1Благоустройство Комсомольской площади
2Благоустройство сквера механизаторов
4МирнинскийГород Мирный1Благоустройство городского парка
2Благоустройство сквера по ул. Бобкова
5МирнинскийПоселок Айхал1Благоустройство парка «Здоровье»
2Благоустройство площади «Фонтанная»
6НамскийЛенский наслег1Благоустройство набережной Аммосова в с. Намцы
2Благоустройство площади Дружбы в с. Намцы
7НерюнгринскийГород Нерюнгри1Благоустройство сквера «Западный» (выбор дизайн-проекта)
8НюрбинскийГород Нюрба1Благоустройство набережной реки Вилюй
2Благоустройство поймы речки Нюрбинка
3Благоустройство улица Степана Васильева
9ОлекминсийГород Олекминск1Благоустройство Мариинского сквера
2Благоустройство Аллеи героев
10СунтарскийСунтарский наслег1Благоустройство площади имени В.И. Ленина (выбор дизайн-проекта)
11ХангаласскийГород Покровск1Благоустройство бульвара по ул. Орджоникидзе
2Благоустройство озера по ул. Алаасная
12ЧурапчинскийЧурапчинский наслег1Балгоустройтсво площади Ленина
2Благоустройство сквера Победы
13ГО «Город Якутск»Город Якутск1Благоустройство набережной озера Сайсары (2-й этап)
2Благоустройство парка Победы
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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