Открылось голосование по проектам благоустройства

Принять участие в отборе объектов можно будет онлайн и в общественных приемных партии по всей стране.

«Единая Россия» и минстрой 26 апреля дали старт голосованию по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Оно пройдёт во всех регионах на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. До 30 мая люди смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь.

Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России». Они уже начали работу в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, а до конца недели откроются по всей стране.

В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в отдаленные территории, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах. Например, в Нижегородской области пункты для голосования откроются на вокзале и в аэропорту, а в Мурманской – в МФЦ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают», — отметил он.

По словам министра строительства Ирека Файзуллина, вовлеченность волонтеров в организацию онлайн-отбора говорит о том, насколько востребована программа.

«Жители могут влиять на то, как развиваются города, принять личное участие в благоустройстве. Уверен, что проект получит положительный отклик населения», — сказал Ирек Файзуллин.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года и является одним из приоритетных направлений работы для «Единой России». За это время благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий по всей стране. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе — это сделает процедуру простой и удобной. Для участия нужно авторизоваться на специальном сайте через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Проголосовать можно только один раз — участник проекта должен быть старше 14 лет.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда», народный депутат Дмитрий Семенов:

— В стране началось рейтинговое онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Якутии все объекты, которые были благоустроены за эти годы, были выбраны самими жителями. Нам никто не давал указку сверху – строить именно тут или там. Людям давалось право выбора. И они выбирали. За последние 2 года в Якутии было введено 23 новых общественных пространства, благоустроено 80 дворовых территорий в 37 муниципальных образованиях Якутии. Наша республика вышла в лидеры российского рейтинга по формированию комфортной городской среды. Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен Николаев призвал якутян принять непосредственное участие в голосовании по выбору проектов по облагораживанию общественных территорий.

В Якутии в голосовании участвуют 12 районов и город Якутск, соответственно, представлено на голосование 26 объектов.