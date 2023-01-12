Открылись «фото-кабинки здоровья»

Дорогие горожане и гости нашей столицы!

В рамках недели продвижения активного образа жизни, физической активности, профилактики гиподинамии Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Окружной администрации города Якутска рад сообщить об открытии уникальных в городе Якутске кабинок с фотозонами с темой здорового образа жизни в здании плавательного бассейна «Чолбон».

Целью проекта «фото-кабинки здоровья» — является мотивация граждан на ведение здорового образа жизни, популяризация физической активности населения, детского спорта, увеличения количества людей систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Открытие фото-кабинок здоровья состоится 13 января 2023 года в 15ч. в фойе плавательного бассейна «Чолбон» по адресу ул.Пояркова, 26.

Все желающие могут в любое время по расписанию «Чолбон» сделать яркие мотивационные фотографии на память.

Физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и здорового образа жизни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности. В настоящее время существует большое количество научных исследований о связи между характеристиками физической активности и изменениями в функциональном состоянии сердечно- сосудистой системы. Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска развития заболеваний и смерти. У людей с низкой физической активностью на 33% выше риск ранней смертности по сравнению с теми, кто уделяет достаточно времени физической активности. Кроме того, при низкой физической активности увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Например, вероятность рака молочной железы увеличивается на 21%. Повышение уровня физической активности у людей сокращает риск депрессии и является профилактикой старения. Благодаря достаточной физической активности снижается смертность от всех причин.

Будьте здоровы, занимайтесь спортом!