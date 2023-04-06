06.04.2023
18:29
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Якутск

Открыли ледовую переправу через Лену


Открылся проезд транспорта через Лену по ледовой переправе «Кангалассы — Соттинцы», сообщет Упрдор Якутии. Проезд по зимнику был запрещен с 4 апреля из-за выхода наледи.

Дорожные службы подготовили безопасный объезд в местах выхода наледных вод. Грузоподъёмность переправы снижена с 40 до 20 тонн. На месте объезда толщина льда не позволяет установить больший тоннаж.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Упрдор Якутии

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