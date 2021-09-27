Сегодня в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса открылась знаменитая Башня Манчаары. Она отреставрирована после всенародного сбора средств в ходе телемарафона весной этого года. В Башне открылась выставка посвященная народному герою Василию Манчаары.

Башня построена в начале 19 века известным богачом Иваном Пономаревым.

На выставке впервые за много лет экспонируется личная боевая батыйа (пальма) Василия Манчаары.