27.09.2021
20:16
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Якутия
Открылась знаменитая Башня Манчаары
Сегодня в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса открылась знаменитая Башня Манчаары. Она отреставрирована после всенародного сбора средств в ходе телемарафона весной этого года. В Башне открылась выставка посвященная народному герою Василию Манчаары.
Башня построена в начале 19 века известным богачом Иваном Пономаревым.
На выставке впервые за много лет экспонируется личная боевая батыйа (пальма) Василия Манчаары.
Фото: Кривогорницын Иван
Источник: Кривогорницын Иван
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