06.04.2023
21:01
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Культура

Открылась выставка живописи Ивана Шишкина в Якутске

В Национальном художественном музее состоялось открытие выставки живописца Ивана Шишкина

В экспозиции представлены 83 уникальных подлинных произведения великого русского пейзажиста из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

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Выставка «Иван Шишкин» будет работать для всех посетителей с 7 апреля по 30 сентября текущего года в основном здании Национального художественного музея, сообщает тгк Столица.

Фото: тгк Столица.
Источник: тгк Столица.

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