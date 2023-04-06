Открылась выставка живописи Ивана Шишкина в Якутске

В Национальном художественном музее состоялось открытие выставки живописца Ивана Шишкина



В экспозиции представлены 83 уникальных подлинных произведения великого русского пейзажиста из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Выставка «Иван Шишкин» будет работать для всех посетителей с 7 апреля по 30 сентября текущего года в основном здании Национального художественного музея, сообщает тгк Столица.



Фото: тгк Столица. Источник: тгк Столица.

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