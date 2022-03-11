Открылась выставка «Винтаж» Варвары Старостиной

ДДН им. А.Е. Кулаковского приглашает на персональную выставку Варвары Старостиной-Абыйа «Винтаж», посвященную Году матери в Республике Саха (Якутия). Варвара Капитоновна — заслуженный работник культуры РС (Я), ветеран труда, член РОО (Региональной общественной организации) «Коллекционеры Якутии». Награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие коллекционирования». Тематика коллекций: наперстки, посуда из синего стекла, дельфины, веера, оригинальные флаконы для духов, украшения из натуральных камней и камея — украшение, вырезанное из драгоценных или полудрагоценных камней с выпуклым изображением. Выставка работает до конца марта в фойе ДДН. Посещение бесплатное.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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