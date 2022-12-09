09.12.2022
08:57
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Культура
Открылась выставка талантливого художника Иннокентия Корякина
В краеведческом музее им. Е. Ярославского открылась выставка талантливого художника Иннокентия Корякина. Выставка будет проходить до 10 января 2023 г.
2023 год по якутскому календарю год Күн Дьөһөгөй Айыы.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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