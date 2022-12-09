09.12.2022
08:57
311

Культура

Открылась выставка талантливого художника Иннокентия Корякина

В краеведческом музее им. Е. Ярославского открылась выставка талантливого художника Иннокентия Корякина. Выставка будет проходить до 10 января 2023 г.

2023 год по якутскому календарю год Күн Дьөһөгөй Айыы.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх