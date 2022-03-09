Открылась выставка, посвященная Гаврилу Колесову

В Якутском музее им. Ем. Ярославского дан старт Году культурного наследия народов России

Там открылась выставка «Олоҥхону үйэтиппит сүдү киһибит», посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста ЯАССР, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, писателя Гаврила Гаврильевича Колесова.

Гаврил Колесов родился 8 марта в 1932 году во II Батаринском наслеге Мегино-Кангаласского района. Сын колхозника, он ещё дошкольником увлёкся народными песнями, сказками. Слушая олонхосутов, запоминал сюжеты и песни.

В 1950 году восемнадцатилетним был принят в хор Якутского радиокомитета. В 1954 году впервые исполнил олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского. В 1957—1997 годах работал артистом Якутского драмтеатра им. П. А. Ойунского. Им создан целый ряд острохарактерных образов в драматических и музыкальных спектаклях. Основные роли: Ыстапанка — «Манчаары» по драме А. Софронова, Наара Суох — «Наара Суох» И. Гоголева, Нахов — «Пока бьётся сердце» Софрона Данилова, Сасыл Ойуун — «Красный шаман» П. Ойунского, Чачыгыр Таасойуун — «Кудангса Великий» П. Ойунского. В музыкальных спектаклях исполнял партию Чычып Чаап в опере «Лоокуут и Нюргусун», Тиэхэ Тиэхээн — в оперетте «Цветок Севера» Г. Григоряна, Приближенный Чупчуруйдана — в балетном спектакле «Чурумчуку» Ж. Батуева. Принимал участие в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.

В 1968 году с 5 по 25 сентября Гаврил Колесов исполнил полный текст олоҥхо «Нюргун Боотур Стремительный» в Ленинградской студии фирмы «Мелодия». Научным руководителем этой уникальной записи был кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, автор монографии об олонхо И. В. Пухов.

Написал несколько книг для детей и юношества на якутском языке. Печатался с 1960 года. В вышедшей в 1964 году повести «Внук охотника» рассказывается о приключениях юного таёжника Мнчила (на русском языке книга опубликована в 1969 году в журнале «Полярная звезда» в переводе В. Чупреева). Автор книг «Жизнь впереди» (1966), «Холодная весна» (1969), «Думы солдата» (1973). Член Союза писателей СССР с 1982 года.

Г.Г. Колесов умер 31 августа 1997 г.

На выставке представлены личные вещи, награды, рукописи и книги Гаврила Колесова. Около 100 фотографий, якутский мужской кафтан и чорон любезно передала на выставку его дочь Оксана Гаврильевна. Из личных вещей представлены ручки, очки, стакан и другие экспонаты из фондов Батаринского музея-комплекса им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова.

Также на сайте музея yakutmuseum.ru будет представлена виртуальная выставка о жизни и деятельности Г.Г. Колесова по материалам Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) имени И.С. Жараева. На открытии выставки присутствовали дочь Гаврила Гаврильевича Колесова, заслуженная артистка РС(Я), концертмейстер симфонического оркестра ГТОиБ им. Суорун Омоллоона Оксана Гаврильевна Колесова, старший научный сотрудник Института Олонхо Юрий Петрович Борисов, начальник Управления культуры Мегино-Кангаласского района Дмитрий Иванович Аргунов, студенты Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова и другие.

Выставка будет работать до 22 марта.