Открылась выставка о поселке речников

Сегодня в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Жатай, устремленный в будущее!», посвященная 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Справка: Дата основания Жатая точно неизвестна. Первые упоминания населённого пункта относятся к 1920-м годам прошлого века. Жатай, как рабочий поселок, был образован 28 апреля 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об отнесении населенного пункта «Жатайстрой» Якутского района к категории рабочих поселков», хотя свое существование начал задолго до этой даты. Поселок строился для работников Жатайского судоремонтно-судостроительного завода и нефтебазы. Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года Жатай, подчинённый городу Якутску, был преобразован в отдельное муниципальное образование со статусом городского округа.

Жатай – посёлок речников. Труд работников Жатайского завода издавна пользуется в республике заслуженным уважением и почетом. Благодаря мастерству жатайцев трудится на ленских просторах речной флот Якутии. Сегодня Жатай занимает активную позицию в части благоустройства территории. Энергоэффективный квартал является победителем во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Экспозиция знакомит с историей становления и развития первого муниципального образования в республике городского округа «Жатай». На выставке представлены фотографии, документы и личные вещи речников, парадные костюмы капитана ПУДЕНКОВА Анатолия Леонтьевича, главного инженера Ленского пароходства ДМИТРИЕВА Ивана Александровича, макеты пароходов, архитектурный макет строительства Жатайского судостроительно-судоремонтного завода, архитектурный план энергоэффективного квартала, фляга и керосиновая лампа СКРЯБИНА Дениса Хрисанфовича, участника ВОв, первого директора школы и другие интересные экспонаты из фондов муниципального музея, музея Жатайского техникума, школьного музея «Истоки», музея якутской нефтебазы, музея Якутского института водного транспорта.

Выставка будет работать до 21 мая 2021 г.