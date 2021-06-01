Открылась выставка филокартистов «Детство на почтовых открытках»

Международный день защиты детей, отмечаемый ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

Ресурсный образовательно методологический центр в сфере национальных отношений АУ Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковског , Республиканская общественная организация «Коллекционеры Якутии» организовали выставку «Детство на почтовых открытках», посвященную Международному дню защиты детей.

На выставке можно увидеть уникальные открытки царских времен до 1920 г., новогодние открытки середины ХХ века, на которых запечатлены дети, открытки времен СССР.

Представленные экспонаты из разных коллекций филокартистов — частной коллекции Плюсниной Марии Сергеевны, коллекционера РС(Я), члена Союза филателистов Якутии, открытки юного коллекционера Николаевой Полины, ученицы 2 класса Технического лицея им. Н.А. Алексеевой г. Якутск, Сивцевой Елизаветы Федоровны, коллекционера Усть-Алданского улуса, с. Борогон, Павловой Галины Петровны, члена РОО “Коллекционеры Якутии”.

Также на выставке представлены «Открытки добра» Благотворительного фонда «Харысхал». Эти открытки помогли детям с инвалидностью и организации инклюзивных проектов Фонда.

Ждем вас с 1 по 7 июня по адресу Пояркова 4, 1 этаж , правое фойе Дома дружбы народов им.А.Е.Кулаковского.

Вход свободный.