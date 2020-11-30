30.11.2020
12:15
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Культура

Открылась выставка «Бал кукол снежной долины»

В Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх1» открылась IV Республиканская выставка авторских кукол «Бал снежной долины» в рамках мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Фото: Центр Симэх
Источник: Центр Симэх
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