Открылась выставка «Бал кукол снежной долины»

В Национальном центре народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх1» открылась IV Республиканская выставка авторских кукол «Бал снежной долины» в рамках мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии».

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