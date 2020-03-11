Открылась виртуальная выставка экспедиционных фотографий Глафиры Василевич

Национальная библиотека РС(Я) на платформе Академия культуры Google (Google Arts & Culture) запустила виртуальную выставку «Тысячи Километров по Северным рекам и таежным дебрям» приуроченную к 125-летию со дня рождения Г.М.Василевич.

15 марта исполняется 125 лет со дня рождения Г.М.Василевич – ученого-тунгусоведа, этнографа и первого учителя эвенков. Вся жизнь Глафиры Макарьевны Василевич была посвящена изучению жизни эвенков, их культуры и языка. Итогом этого титанического труда явились более 100 научных трудов, в том числе различные эвенкийско-русские словари, подробные справочники по описанию нюансов языка, сборники эвенкийского фольклора, статьи и монографии.

Г.М.Василевич также принадлежат исследования, посвященные играм, календарю, древнейшим языковым и культурным взаимоотношениям племен Северной Азии, народам Амура, религиозным верованиям, шаманству, урало-юкагирским связям тунгусов, этнонимике, происхождению оленеводства, изучению материальной культуры эвенков.

В памяти многих поколений навсегда останется неоценимый вклад Глафиры Макарьевны Василевич.

«С именем Г.М.Василевич неразрывно связано создание и формирование эвенкийской письменности и литературы. В советское время, пожалуй, никто больше не сделал для эвенков, чем Г.М.Василевич. На виртуальной выставке мы опубликовали 40 фотографий из 9-ти альбомов, созданных Г.М. Василевич, из фондов Национальной библиотеки РС (Я). Это малая часть всех фотографий и записей, сделанных Г.М. Василевич во время экспедиций в период с 1925 по 1969 гг. В наших ближайших планах продолжить публикацию фотографий Г.М. Василевич на международной платформе Академии культуры Google (Google Arts & Culture)» – сообщил Алексей Иванов, автор и координатор проекта «Культура Якутии в мировом пространстве» (включение культурных институций Республики Саха (Якутия) в платформу Академия культуры Google (Google Arts & Culture), научный сотрудник Научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки РС(Я).

«Глафира Макарьевна является ярким примером любви и преданности своей профессии и выбранному пути. Она внесла неоценимый вклад в этнографическое и лингвистическое изучение эвенков. Несомненно, экспедиционные фотографии ученого имеют непреходящую научную ценность и раскрывают сакральный мир кочевников тайги – эвенков. Надеемся, что представленные на виртуальной выставке фотографии из экспедиционных альбомов Глафиры Макарьевны будут полезны и вызовут большой интерес для исследователей разных направлений» — Екатерина Захарова, библиотекарь Научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)