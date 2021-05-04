Открылась новая выставка Михаила Старостина

В Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина открылась персональная выставка заслуженного художника РФ и РС (Я) Михаила Старостина «Следы на снегу».

Выставка проходит в творческом пространстве «Космос» — новой для города, а также художественного сообщества площадке. Особенностью данной выставки является ее состав, экспозиция сформирована преимущественно из новых работ 2020-2021 гг. Представлены серии абстрактной живописи, потрясающие черно-белые монотипии и новые образы северных людей — излюбленных героев Михаила Старостина.

Собравшиеся почитатели таланта художника, в том числе директор ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина Е.П. Винокурова, приглашенные эксперты – председатель Союза художников Якутии В.Н. Амыдаев и старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Н.К. Данилова, его друзья, коллеги не только поздравили Михаила Гаврильевича с новым творческим достижением, но и единодушно отметили высокий уровень выставки, ее концепцию и атмосферу.

Приглашаем всех посетить выставку-притчу «Следы на снегу» и хотим объявить о том, что ее работа продлена до конца мая 2021 г.

Выставка работает с 12.00-20.00 по адресу: ул. Можайского, 25, 2 этаж, творческое пространство «Космос».

Возрастное ограничение: 0+

Стоимость билетов:

Взрослый — 150 руб.

Детский — 75 руб.