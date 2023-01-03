Открылась ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях — до 4 т

Открыто движение по ледовой переправе «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма» для транспортных средств с общей массой до 4т, сообщает тгк Минтранс Якутии.

По информации ФКУ Упрдор «Вилюй» с 03 января 2023 года открыто движение для транспортных средств общей массой до 4 тонн по ледовой переправе «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автодороги Р-504 «Колыма». В соответствии с примерным графиком, повышение грузоподъемности ледовой переправы до 20т планируется 13.01.2023, до 30т – 20.01.2023, до 40т – 05.02.2023. Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. Минтранс РС(Я) напоминает о необходимости строгого соблюдения требований разрешенной грузоподъемности при проезде через ледовые переправы.