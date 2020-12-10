Открылась фотозона в центре Якутска

Куда идти за новогодним настроением? Конечно, в Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Здесь расположена новогодняя фотозона «PreОбражение», которая поражает своим оформлением, особой атмосферой чуда, чего только стоит музыкальный сундук, а сотни огней гирлянд похожи на звездное небо.

Фотозона имеет несколько локаций: сказочный зимний лес с золотыми оленями, сверкающий бульвар в европейском стиле с огромной пышной елкой, бревенчатый домик, гостиная с горящими поленьями в камине… Хочется возвращаться сюда снова и снова за положительными эмоциями.

Чудесная фотозона «PreOбражение» позволит окунуться в волшебную атмосферу, наполненную красотой и магией предстоящего праздника. Ведь зима это время скaзочных сoбытий, новых ожидaний. Пусть она подарит новые радостные впечатления, пусть уйдут все невзгоды, а новый год будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем. Мы ждем вас на нашей новогодней фотозоне «PreОбражение». Это прекрасный повод собраться всем вместе и подарить друг другу чуть больше тепла и радости, что-то необыкновенное, сказочное!

Новогодняя фотозона в самом центре Якутска будет работать до середины января.

Описание локаций:

1. Сказочный зимний лес

Приглашаем вас прогуляться в царственном, хранящем великие тайны природы, волшебном зимнем лесу. В синеватом мерцании новогодних огней вас ждут благородное семейство оленей, белый полярный мишка, заснеженные пушистые ели. Насладитесь красотой Полярного Северного сияния, которое переливается неоновыми огнями, привлекает и завораживает всех.

2. Сверкающий бульвар

Прогуляйтесь по живописному красочному бульвару в европейском стиле, украшенному высокой пышной елкой, и почувствуйте особую романтику наступающего нового года.

3. Камин

Зимним вечером отдохните от новогодней суеты, присев на скамейку, обнимите любимого человека. Под стук больших старинных часов взгляните на яркие языки пламени камина, мерцающие в полумраке гостиной. Погрузитесь в атмосферу уюта и расслабленности.

4. Бревенчатый домик.

Загадайте свое самое заветное желание, ведь на волшебных часах без пяти двенадцать. Домик с деревянной мебелью, разноцветные огоньки гирлянд и елочка красавица подарят вам радостные и волнительные моменты ощущения наступающего праздника.