В Историческом парке открылась экспозиция, посвященная искусству Олонхо

С 18 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» начала свою работу экспозиция, состоящая из двух выставок, приуроченных к Декаде Олонхо и посвященных Году нематериального культурного наследия народов России. Экспозиция представляет выставки: «Путь Олонхо длиною в век» и «Fantasy Olonkho 2022».

Выставка «Путь Олонхо длиною в век» открывает выставочное пространство и представляет художественно-ритуальную культуру Олонхо, основу духовной культуры народа саха, созданной прошлыми поколениями. Продолжением экспозиции выступает мультимедийная выставка «Fantasy Olonkho 2022» с лучшими конкурсными работами художников со всей республики.

Экспозиция вызвала восторженные отзывы у первых посетителей. Уникальные древние артефакты, антуражные предметы, аутентичные костюмы и самое главное – мультимедийные рисунки с ожившими персонажами эпоса Олонхо не оставили равнодушными ни одного гостя.

Организаторами выставки являются Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Театр Олонхо, Исторический парк «Россия — Моя история», Сообщество художников индивидуалистов. Экспонаты в залах предоставлены Национальным центром народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Союзом кузнецов РС (Я), Музеем и Центром хомуса народов мира, Музеем музыки и фольклора народов Якутии, Национальной библиотекой РС (Я), Саха Академическим театром им. П.А. Ойунского, Театром Олонхо. Также в экспозиции использованы материалы Национального центра аудиовизуального наследия РС (Я), Национального архива РС (Я), Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Якутского научного центра СО РАН.

Экспозиция работает в Историческом парке «Россия – Моя история» со среды по воскресенье, время работы с 10.00 до 18.00. Стоимость входного билета – 250 рублей для взрослых и детей с 14 лет. Работаем по «Пушкинской карте». Детям до 13 лет включительно – вход свободный. Для льготной категории граждан стоимость входного билета составляет 100 рублей.



