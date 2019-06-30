Открытые очаги возгорания на территории села Сайылык Усть-Янского улуса локализованы

Как сообщает первый заместитель главы Усть-Янского улуса Валерий Сидорин, в настоящий момент угроза селу Сайылык отсутствует.

«На участках «Бала5аннаах», «Ар5аа таала», «Наскы», «Ытанньан», «Сатах» открытый очаг возгорания локализован, наблюдается остаточное задымление», – сообщил он.

Для осмотра окрестности территории села Сайылык для выявления имеющихся очагов возгорания на дальних подступах, выехали оперативные группы на вездеходах и моторных лодках.

Всего на тушение пожаров было привлечено 80 человек, из них пятеро — пожарные пожарной части посёлка Депутатский, девять — пожарной части села Сайылык и 10 единиц техники.

«Сейчас на территории села задымленности нет, задымлённость сохраняется в окрестностях, от 5 км и более. В настоящий момент угроза населённому пункту отсутствует. На всех участках проводится дежурство», – сообщил заместитель главы улуса.