Открыты новые рейсы из аэропорта Якутска

Уважаемые пассажиры! Карта полетов Аэропорта «Якутск» расширяется. Несмотря на плановые работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, команда аэропорта "Якутск" продолжает работу по расширению карты полетов и привлечению новых авикомпаний, ведь с началом лета повышается пассажиропоток и службы аэропорта «Якутск» работают в усиленном режиме, чтобы жители нашей республики могли добраться до места своего отпуска с максимальным комфортом! Сегодня открыт новый рейс Якутск – Владивосток на воздушном судне А320 авиакомпании S7 Airlines. Рейсы будут выполняться каждую среду и субботу. С 4 июня (по вторникам) открыт транзитный рейс на воздушном судне А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Магадан – Якутск – Екатеринбург. Из аэропорта Кольцово вы сможете вылететь по более чем 100 направлениям, в том числе зарубежным (Турция, Кипр, Италия, Испания, Франция, Греция, Грузия, Болгария, Чехия, Тунис, ОАЭ и многие другие страны). С 3 июня четыре раза в неделю на воздушном судне А319 авиакомпания «Аврора» выполняет рейс Якутск — Хабаровск — Якутск. #АэропортЯкутск #АэропортПлатонаОйунского #РеспубликаСахаЯкутия