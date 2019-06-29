Открытое обращение от жителей Нюрбинского района — ответ властей

На открытое обращение жителей и уроженцев Нюрбинского района в адрес Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Прокурора Республики Саха (Якутия) по поводу загрязнения реки Марха Нюрбинским ГОКом АК «АЛРОСА» (ПАО), распространяемое по социальным сетям, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) сообщает следующее.

По данному вопросу в Минэкологии РС(Я) зарегистрировано обращение гражданина Михайлова Л.Н. от имени населения наслегов мархинского куста Нюрбинского района от 30.05.2019 г. и руководителя Регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» В.А. Лютого от 31.05.2019 г.

На основании вышеуказанных обращений по поводу сброса сточных вод Нюрбинского ГОК в реку Накын Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) был направлен запрос в адрес АК «АЛРОСА» (ПАО).

В ответном письме АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает, что сброс сточных вод в реку Марха и Накын не осуществляется. На обогатительной фабрике №16 используется система сгущения хвостов обогащения и оборотного водоснабжения, т.е. хвосты обогащения, поступают на участок пресс фильтрации и сгущения, где происходит разделение на твёрдую и жидкую фракции с помощью гидроцилонной установки, сгустителя. Осветлённая вода направляется на повторное (оборотное) использование в технологическом процессе обогащения. Твердая и мелкодисперсная фракция подаются на фильтр пресс GHT200 P10, где происходит обезболивание. Остаточный объем воды (фильтрат) после фильтр-пресса поступает во внутренний оборот фабрики, а твёрдая фаза (т.н. «кек») перегружается на ленточный конвейер в конвейерной галерее и выводится из здания фабрики на станцию разгрузки в накопительный бункер, откуда вывозится в отвал сухих хвостов на территорию существующего хвостохранилища.

Также АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает, что на территории Накынской площадки на постоянной основе осуществляется производственный экологический контроль и производственный экологический мониторинг:

По данным последних лабораторных исследований проведенных на реке Марха от 22 мая 2019 г. содержание нефтепродуктов составляет 0,017 мг/дм3, марганца менее 0,05 мг/дм3, хрома менее 0,01 мг/дм3, бромидов менее 0,05 мг/дм3, алюминия менее 0,04 мг/дм3, лития менее 0,015 мг/дм3, стронций менее 0,25 мг/дм3 – что не превышает предельно-допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоёмов.

Показатели общей химии – калий, натрий, магний, кальций, хлориды, сульфаты, фториды, фосфаты, нитраты, нитриты, выявлены в концентрациях, не превышающих ПДК р/х .

Содержание взвешенных веществ и железа на уровне фоновых концентраций.

Кроме того, АК «АЛРОСА» (ПАО) отмечает, что выводы о сбросе сточных вод в водные объекты с обогатительной фабрики №16 Нюрбинского ГОК, сделанные им на основании визуальной интерпретации космических снимков, не могут являться результатом их дешифрования.

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращения гражданина и проверки изложенных фактов Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на основании приказа от 24.06.2019 № 01-05/1-453 организовывает с 26 по 28 июня т.г. мониторинговые исследования в зоне воздействия Нюрбинского ГОКа.

20.06.2019 министром экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) С.М. Афанасьевым проведено выездное совещание в АК «АЛРОСА» (ПАО) в городе Мирный по вопросам обеспечения экологической безопасности в производственных объектах алмазной компании, в ходе которого также обсужден вопрос по поводу обращения гражданина. Стороны договорились совместными усилиями провести мониторинговые исследования природных сред в зоне воздействия Нюрбинского ГОКа.

Минэкологии РС(Я) отмечает, что срок рассмотрения обращений граждан согласно действующему законодательству составляет 30 дней. Ответ гражданину будет направлен в установленный срок.