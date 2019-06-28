Открытое обращение от жителей Нюрбинского района к Главе Республики Саха (Якутия) Николаеву Айсену Сергеевичу, Председателю Государственного Собрания (Ил Түмэн) Гоголеву Петру Васильевичу, Прокурору Республики Саха (Якутия) Нарковскому Олегу Дмитриевичу!

Мы, жители Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), обращаемся к Вам по факту загрязнения реки Марха грязными водами с Нюрбинского ГОКа -АК «Алроса», обогатительной фабрики номер 16 и просим привлечения виновных должностных лиц к ответственности!

Нюрбинский ГОК находится на расстоянии 20 км от реки Марха в Нюрбинском районе Якутии.

Нюрбинский ГОК, котрый является дочерним предприятием АК «Алроса» (ПАО), начал добывать алмазы с 2002 года.

В нарушение Указа Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева «об экологическом благополучии» от 27 сентября 2018 г., в Нюрбинском ГОКе с Обогатительной фабрики 16 , по отправленным космоснимкам виден сброс загрязненных веществ на рельефе местности, поверхности водных объектов, подпадающие в реку Марха в Нюрбинском районе, а также мертвый лес.



Из-за загрязнения реки Марха растет онкозаболеваемость среди жителей Малыкайского и Мархинского кустов в Нюрбинском районе и в Вилюйской группе районов.

По рассказам жителей наслегов Нюрбинского района, предприятие -Нюрбинский ГОК систематически сбрасывает загрязненные воды с химическими веществами в реку Марха с превышением концентраций загрязняющих веществ!

Согласно ответа о состоянии здоровья населения среди Нюрбинского района и.о министра здравоохранения РС (Я) О.А.Припузова от 28.04.2018 г. под номером 4-01-26629 растёт онкозаболеваемость среди населения Нюрбинского района!

Согласно Водному кодексу РФ, запрещается сброс в водные объекты сточных вод, в содержании которых имеются радиоактивные вещества, пестициды, агрохимикаты и другие опасные для здоровья человека вещества и соединения, превышающие нормативы допустимого воздействия на водные объекты.

Запрещен сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов. В обязанность водопользователей входит недопущение причинения вреда окружающей среде.

Лица, виновные в нарушении водного законодательства должны нести административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возмещения причинённого ими вреда.

Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в судебном порядке.

30.05.2019 г. от жителей Нюрбинского района было подано заявление по факту загрязнения реки Марха в Нюрбинском районе министру Минприроды и экологии РС (Я) Афанасьеву С.М и руководителю ОНФ по Якутии Лютому В.А., но ответа не получили.

Нюрбинская районная муниципальная власть бездействует!!!

Приложение: Космоснимки от 29.05.2019 г. — 2 шт.

С уважением, жители и уроженцы Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

23.06.2019 г.