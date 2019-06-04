Открыто движение по наплавным мостам на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» в Якутии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что работы по устройству наплавных (понтонных) мостов на федеральной трассе А-331 «Вилюй» на 702-м км через р. Тюкян и на 1151-м км через р. Малая-Ботуобуя закончены. Дорожниками проведены работы по наведению наплавного моста, с обоих берегов отсыпаны подъездные пути, установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Движение по наплавным мостам официально открыто:

— через р. Тюкян — с 31 мая 2019 г.

— через р. Малая-Ботуобуя – с 03 июня 2019 г.

ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов быть предельно внимательными на данных участках, неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.