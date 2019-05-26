Открытие нового сезона паромной переправы

Резонансное видео с паромной переправы в Якутии: Источник: Оригинал: https://www.instagram.com/novosti_sakha/

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