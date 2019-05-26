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Происшествия
Смертельное ДТП на Вилюйском тракте
26.05.2019, 12:37
Общество
Открытие нового сезона паромной переправы
26.05.2019, 12:06
Экономика
Эксклюзив
Есть вероятность того, что строительство жилья запретят на 2/3 территории Якутска
26.05.2019, 11:56
Общество
Обманутые дольщики Якутска пытаются восстановить свои права
26.05.2019, 11:45
Якутск
Увековечивая имя героя Советского Союза: Разобьют ли сквер?
26.05.2019, 11:39
Происшествия
В Борогонцах возникли пожары в училище и частном магазине
26.05.2019, 9:41
Происшествия
Скандал
На директора школы напали с ножом дети?
26.05.2019, 9:39
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
26.05.2019, 8:21
Экология
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Опрос: Как вы оцениваете планы строительства целлюлозно-бумажного комбината в верховьях Лены?
26.05.2019, 0:52
Общество
Сегодня день рождения журналистки и артистов
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Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 26 мая 2019
25.05.2019, 21:44
Общество
Резонанс
Шаман Александр Габышев прокомментировал слухи
25.05.2019, 19:48
Погода
Потепление и ветер — погода в Якутске на завтра
25.05.2019, 19:36
Путешествия
Анонс
Туры в Италию: Почувствуйте себя звездой итальянского кино
25.05.2019, 19:07
Происшествия
Фотофакт
В Якутии за сутки произошло два сильных ДТП
25.05.2019, 19:03
Происшествия
Фотофакт
Мужчина, вышедший встретить скорую помощь, сам попал под колеса
25.05.2019, 15:32
Общество
История революции: Якутская школьница — победительница III международного литературного конкурса
25.05.2019, 13:43
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
25.05.2019, 13:41
Официально
АО «Саханефтегазсбыт» встретил первый танкер с нефтепродуктами
25.05.2019, 13:29
Якутия
Айсен Николаев о угрозе подтопления Среднеколымска
25.05.2019, 12:24
Якутия
Айсен Николаев провел заседание Попечительского совета по выявлению и поддержке одаренных детей
25.05.2019, 11:15
Происшествия
В Якутии произошло два пожара
25.05.2019, 9:30
Желток
Генератор имён: как якутских политиков звали бы в «Игре престолов»
25.05.2019, 8:46
Культура & Образование
Институт Арктики прошёл государственную аккредитацию
25.05.2019, 8:39
Общество
Резонанс
Якутянин Валерий Кузаков стал победителем «Голос. Дети»!
25.05.2019, 0:51
Общество
Сегодня день рождения судьи, предпринимателя, общественного деятеля, художницы, поэтессы и продюсера
25.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 25 мая 2019
24.05.2019, 22:08
Культура & Образование
Видео
Дмитрий Дюжев в Якутске отметил повсеместное радушие и… вспученный асфальт
24.05.2019, 22:04
Спорт
Кубок Федерации профсоюзов Якутии команда речников оставила на вечное хранение
24.05.2019, 21:55
Якутск
Междепутатская ассоциация «Столица» пришла к согласию
24.05.2019, 21:48
Спорт
О Футболе… и не только… на алмазной земле…
24.05.2019, 21:42
Экономика
Дальневосточные компании РусГидро готовятся к следующей зиме
24.05.2019, 20:47
Происшествия
Британская кругосветка застряла в Якутске
24.05.2019, 20:45
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
24.05.2019, 20:30
Экология
Резонанс
К субботнему протесту готовится молодёжь Якутска
24.05.2019, 18:15
Экология
В Якутске состоялся показ документального фильма «Лесоустроители»
24.05.2019, 18:03
Политика
Национальный проект «Экология» на партийном контроле
24.05.2019, 18:00
Культура & Образование
Ученые предлагают откорректировать стратегию развития якутской Арктики
24.05.2019, 17:50
Экология
Минэкологии Якутии планирует приобрести лесотехнику на 85 миллионов для защиты от пожаров
24.05.2019, 17:40
Якутск
В Якутске открылась весенняя ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
24.05.2019, 17:30
Культура & Образование
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12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»
24.05.2019, 17:20
Экономика
Награждена инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева
24.05.2019, 17:10
Происшествия
В Якутии в отношении отца, избившего сына, возбудили еще одно уголовное дело
24.05.2019, 17:00
Происшествия
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Следователи проверяют информацию о других случаях отравления детей в Олекминском районе
24.05.2019, 16:45
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24.05.2019, 16:36
Якутия
Владимир Солодов — об отставках в сфере образования
24.05.2019, 16:35
Якутск
В Якутске начался основной этап ГИА для выпускников 9 классов
24.05.2019, 16:25
Происшествия
Сбежавшего осужденного поймали возле села Булгунняхтах
24.05.2019, 16:15
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Якутию ждут дождливые выходные… со снегом!
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В Якутии 12 бизонов везут на территорию Плейстоценового парка
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Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы
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В Вилюйском районе Якутии медведь задрал коров и лошадь
24.05.2019, 15:15
Происшествия
Шерше ля фам: В пропаже деда вините женщину
24.05.2019, 15:00
Общество
В Якутске пройдут массовые проверки водителей
24.05.2019, 14:45
Культура & Образование
В Якутске состоится персональная выставка Никаса Сафронова
24.05.2019, 14:35
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Алевтина Эверстова: Научим наших детей правильно питаться
24.05.2019, 14:15
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Первый теплоход ПАО «ЛОРП» с грузом прибыл в Якутск
24.05.2019, 14:00
Экономика
Долгострой Мярикянова завершит другой застройщик
24.05.2019, 13:30
Красота & Здоровье
На территории санатория «Абырал» навели чистоту
24.05.2019, 13:15
Экономика
В Центральном энергорайоне Якутии ремонтная кампания идет по плану
24.05.2019, 13:00
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24.05.2019, 12:48
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26 мая 2019, 12:37
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Открытие нового сезона паромной переправы
Резонансное видео с паромной переправы в Якутии:
Источник:
Оригинал:
https://www.instagram.com/novosti_sakha/
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Теги:
#Открытие нового сезона паромной переправы
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